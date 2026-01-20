Im Dezember 2026: Dieses neue Musical soll nach Hamburg kommen

Im Dezember 2026 soll ein neues Musical nach Hamburg kommen, das auf dem Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" aus 2006 basiert.

Von Jana Steger

Hamburg - Während das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" Hamburg im Juli 2026 verlässt, soll die Hansestadt einen Neuzugang in Sachen Musicals bekommen: Noch im selben Jahr soll der Kultfilm "Der Teufel trägt Prada" auf die Bühne kommen!

Emily Blunt (42, l.), Meryl Streep (76, M.) und Anne Hathaway (42, r.) spielten die Hauptrollen im Film "Der Teufel trägt Prada". (Archivbild)
Emily Blunt (42, l.), Meryl Streep (76, M.) und Anne Hathaway (42, r.) spielten die Hauptrollen im Film "Der Teufel trägt Prada". (Archivbild)  © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Aus einem aktuellen Casting-Aufruf von Stage Entertainment geht hervor, dass das Musical ab Dezember 2026 in Hamburg aufgeführt werden soll.

Dabei handle es sich um die deutschsprachige Erstaufführung. In welchem der fünf Hamburger Stage Theater High Heels, Haute Couture und harte Ansagen regieren werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Das Musical basiere auf dem gleichnamigen Filmklassiker aus dem Jahr 2006. Im Mittelpunkt der Geschichte aus dem Film steht dabei die junge Journalistin Andrea "Andy" Sachs, die einen Job als zweite Assistentin der gefürchteten Modezarin Miranda Priestly beim Magazin "Runway" annimmt.

Was Andy zunächst für ein cleveres Karrieresprungbrett hält, entpuppt sich schnell als gnadenloser Härtetest. Miranda treibt ihre Mitarbeiterinnen mit hohen Erwartungen an ihre Grenzen.

Unter dem wachsenden Druck verändert sich Andy: Sie findet ihren Platz in der Modewelt und gewinnt Ansehen in der Redaktion. Andys altes Leben gerät ins Wanken. Am Ende steht eine Entscheidung zwischen Karriere und persönlichen Werten.

"Der Teufel trägt Prada": Auch Filmfortsetzung für 2026 geplant

Der Film erschien 2006 und soll nun als Musical nach Hamburg auf die Bühne kommen. (Archivbild)
Der Film erschien 2006 und soll nun als Musical nach Hamburg auf die Bühne kommen. (Archivbild)  © RTL/Twentieth Century Fox Film Corporation/Dune Entertainment LLC

Fans des Films wissen: Die Figur Miranda Priestly wurde von Meryl Streep (76) verkörpert, die für ihre Rolle unter anderem für den Oscar und den Golden Globe nominiert wurde.

Die Musical-Version feierte bereits 2022 in Chicago ihre Uraufführung. Die Musik stammt dabei von Elton John (78). Nach einer Überarbeitung folgte 2024 eine neue Premiere in Plymouth, bevor das Stück im Oktober desselben Jahres den Sprung ins Dominion Theatre im Londoner West End schaffte.

Weitere Details zur Aufführung in Hamburg sind bislang noch nicht bekannt.

Doch neben der Musical-Ankündigung gibt es noch weitere Neuigkeiten: 2026 soll sogar eine Filmfortsetzung in die Kinos kommen. Auch Streep sowie Anne Hathaway (43), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (65) sollen erneut in den Hauptrollen zu sehen sein.

