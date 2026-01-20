Im Dezember 2026: Dieses neue Musical soll nach Hamburg kommen

Hamburg - Während das Theaterstück " Harry Potter und das verwunschene Kind " Hamburg im Juli 2026 verlässt, soll die Hansestadt einen Neuzugang in Sachen Musicals bekommen: Noch im selben Jahr soll der Kultfilm " Der Teufel trägt Prada " auf die Bühne kommen!

Emily Blunt (42, l.), Meryl Streep (76, M.) und Anne Hathaway (42, r.) spielten die Hauptrollen im Film "Der Teufel trägt Prada". (Archivbild) © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Aus einem aktuellen Casting-Aufruf von Stage Entertainment geht hervor, dass das Musical ab Dezember 2026 in Hamburg aufgeführt werden soll.

Dabei handle es sich um die deutschsprachige Erstaufführung. In welchem der fünf Hamburger Stage Theater High Heels, Haute Couture und harte Ansagen regieren werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Das Musical basiere auf dem gleichnamigen Filmklassiker aus dem Jahr 2006. Im Mittelpunkt der Geschichte aus dem Film steht dabei die junge Journalistin Andrea "Andy" Sachs, die einen Job als zweite Assistentin der gefürchteten Modezarin Miranda Priestly beim Magazin "Runway" annimmt.

Was Andy zunächst für ein cleveres Karrieresprungbrett hält, entpuppt sich schnell als gnadenloser Härtetest. Miranda treibt ihre Mitarbeiterinnen mit hohen Erwartungen an ihre Grenzen.

Unter dem wachsenden Druck verändert sich Andy: Sie findet ihren Platz in der Modewelt und gewinnt Ansehen in der Redaktion. Andys altes Leben gerät ins Wanken. Am Ende steht eine Entscheidung zwischen Karriere und persönlichen Werten.