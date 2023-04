HHLA soll gegen Vorgaben verstoßen haben: Platzt jetzt der Deal mit China?

Hamburg – Die geplante Teilübernahme des Hamburger Hafens durch die chinesische Staatsreederei Cosco könnte platzen. Warum? Laut Ansicht des Wirtschaftsministeriums hat es der Betreiber des Hamburger Hafens HHLA verpasst, ein Containerterminal rechtzeitig anzumelden, wie die Tagesschau am Mittwoch berichtet.

Das ist in der "KRITIS-Verordnung" so festgelegt, um zu gewährleisten, dass besondere Sicherheitsstandards eingehalten werden. Dies soll sowohl die jeweilige Einrichtung, als auch die öffentliche Sicherheit schützen.

Wenn man in Deutschland eine Einrichtung betreibt, die vor allem für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom oder Trinkwasser essenziell ist, auch "KRITIS" (kritische Infrastruktur) genannt, ist man gezwungen sich beim BSI zu registrieren.

Recherchen von NDR, WDR und der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) zeigen, dass eine der Betreibergesellschaften des Hamburger Hafens, die HHLA, im vergangenen Jahr die Registrierung des Containerterminals Tollerort (CTT) als kritische Infrastruktur beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) versäumt haben soll.

Der Deal über den Erwerb des Hamburger Hafens durch die Chinesen steht plötzlich wieder auf der Kippe. © Georg Wendt/dpa

Diese verspätete, aber enorm wichtige Registrierung bleibt nicht ohne Folgen. Die geplante Teilübernahme des Hamburger Hafens durch die chinesische Staatsreederei Cosco wird bereits seit Monaten von der Bundesregierung geprüft. Nun steht sie wegen dieses Fauxpas eventuell vor dem Aus.

Dem NDR, WDR und der SZ soll ein aktuelles Schreiben an die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses im Bundestag des Bundeswirtschaftsministeriums vorliegen, in dem das Haus von Vizekanzler Robert Habeck (53, Grüne) deutlich macht, dass die HHLA ihrer Pflicht, das Terminal bis zum 2. April 2022 beim BSI registrieren zu lassen, nicht nachgekommen sei.

Außerdem sei bereits 2021 ein maßgeblicher Schwellenwert hinsichtlich der Menge an umgeschlagenen Gütern an diesem Terminal überschritten worden, so die Informationen.