So viele Betriebe in Hamburg gegründet wie seit 16 Jahren nicht

Hamburg - Die Betriebsgründungen in Hamburg haben einen Höchststand erreicht. Gleichzeitig nahmen die Stilllegungen zu.

In Hamburg nahm im ersten Halbjahr 2024 die Zahl neuer Betriebe zu. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Von Januar bis Ende Juni dieses Jahres gab es in der Hansestadt 2912 Betriebsgründungen, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag mit. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 ist das ein Plus von 2,3 Prozent.

Die Zahl der Betriebsgründungen erreichte damit den höchsten Wert eines Halbjahres seit Be­ginn der Zeitreihe im Jahr 2008.

Zugleich gab es bei den Betriebsaufgaben einen Anstieg.

Diese nahmen um 15 Prozent auf 1467 Stilllegungen zu. Insgesamt wurden aber 1445 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben.

Nach Bezirken aufgeschlüsselt gab es am meisten Gründungen in Mitte (1133).