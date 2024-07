Sternekoch will Markthalle mit "einzigartigem Charakter" direkt am Hafen eröffnen

Hamburg - Vergangenes Jahr stellte der deutsche Tishman-Speyer-Geschäftsführer Florian Reiff die neuen Pläne für das ehemalige "Gruner + Jahr"-Verlagsgebäude am Baumwall vor. Jetzt ist klar, wer die geplante Markthalle "nach Vorbild des Chelsea Market in New York" in Hamburg umsetzen soll: Sternekoch Fabio Haebel.