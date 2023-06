Tödliche Messerattacke in Zug: Regierungen in Hamburg und Kiel ziehen Konsequenzen

Hamburg – Ende Januar starben in einer Regionalbahn von Kiel nach Hamburg zwei Menschen, fünf weitere wurden bei der Messerattacke verletzt. Der Angreifer soll ein mehrfach vorbestrafter Intensivtäter gewesen sein. Die Regierungen in Kiel und Hamburg ziehen Konsequenzen.

Die Hamburger und Kieler Regierungen wollen Maßnahmen ergreifen, um eine stärkere Sicherheit an deutschen Bahnhöfen und in Nah- und Fernzügen zu gewährleisten. © Bodo Marks/dpa

Mit gemeinsamen Vorschlägen zur Verbesserung der Sicherheit in Zügen und auf Bahnhöfen sowie zum Umgang mit ausländischen Intensivtätern gehen Hamburg und Schleswig-Holstein in die Innenministerkonferenz, die am Donnerstag in Berlin beginnt.

Die Maßnahmen sind eine Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke in einer Regionalbahn von Kiel nach Hamburg Anfang des Jahres. Sie sollen helfen, das Risiko solcher Bluttaten künftig zu minimieren, wie Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und seine Kieler Amtskollegin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) der Deutschen Presse-Agentur sagten.

In der Regionalbahn waren Ende Januar bei Brokstedt in Schleswig-Holstein zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren von einem anderen Fahrgast mit einem Messer angegriffen und getötet worden. Fünf weitere Reisende wurden verletzt.

Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben der Behörden um den Palästinenser Ibrahim A., der kurz zuvor aus einem Hamburger Gefängnis entlassen worden war. Auch in anderen Bundesländern hatte er bereits Straftaten verübt.



In ganz Deutschland habe sich die Zahl der Messerattacken im öffentlichen Personennahverkehr im letzten Jahr deutlich erhöht, sagte Sütterlin-Waack. "Das ist erschreckend und nicht hinnehmbar."