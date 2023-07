Diesen "Harry Potter"-Star könnt Ihr jetzt in Hamburgs kleinstem Theater sehen!

Hamburg - Am Mittwoch feierte das Theaterstück "Trümmer (Wreckage)" Premiere in Hamburg : Die Hauptdarsteller des Zwei-Personen-Stücks standen allerdings zuletzt noch für eine ganz andere Produktion auf der Bühne.

Markus Schöttl spielte bis Juli 2023 die Rolle von "Harry Potter" in der deutschen Theaterversion in Hamburg. © Manuel Harlan/Mehr! Theater

Denn Felix Radcke und Markus Schöttl gehörten zum Cast von "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg. Während Radcke dort bis 2022 unter anderem James Potter verkörperte, war Markus Schöttl das Gesicht von Harry Potter - und dürfte Fans bereits bekannt sein.

Für ihn endete mit der Premiere von "Trümmer" nun aber auch seine Zeit als Zauberlehrling am Mehr! Theater. Während am Großmarkt bis zu 1670 Menschen Platz finden, ist in Hamburgs kleinstem Privattheater "Das Zimmer" lediglich Platz für 40 Zuschauende.

Seit Mittwoch können diese eintauchen in die Geschichte um Sam und seinen Verlobten Noel. Durch einen Autounfall zerbricht die Beziehung, gleichzeitig bleibt eine Verbindung zwischen den beiden, die über das Leben hinauszugehen scheint.

"Es geht um Abschied, es geht ums Loslassen, es geht aber auch ums Erinnern", sagt Felix Radcke im Gespräch mit dem NDR zu seiner neuen Rolle. Und weiter: "Ich hoffe, dass sich nicht nur die LGBTQ-Szene damit identifizieren kann, und dass man nicht nur zwei Männer sieht, sondern zwei Menschen, die sich lieben."