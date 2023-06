Horror im Urlaubsparadies: Deutscher Auswanderer erschossen, Freundin schwer verletzt

In der Nacht auf den 10. Juni endete das Mexiko-Abenteuer in einer schrecklichen Tragödie, als mehrere bewaffnete Männer die Ranch mit dem Namen "La Esperanza" (deutsch: "Die Hoffnung") stürmten und das Paar ausrauben wollten.

"Zuletzt waren sie außerhalb von Cancún, in einem Haus, welches sich in einer Art Dschungel befand, wo sie sowohl auf das Haus, als auch auf die dort lebenden Tiere aufgepasst haben", schreibt eine Freundin von Sophie auf gofundme .

Im Herbst 2022 packten die Fitnesstrainerin aus England und ihre große Liebe ihre Koffer. Der Traum des jungen Paares: Ein neues Leben in Mexiko zu beginnen. Mit im Gepäck: Hund Leo.

Die 32-Jährige liegt derzeit in Mexiko im Krankenhaus. © gofundme

"Sie erlitt eine Schusswunde durch den Darm und bekommt derzeit medizinische Versorgung", heißt es auf gofundme zum aktuellen Gesundheitszustand der jungen Britin.

Freunde haben die Kampagne ins Leben gerufen, um Spenden für sie zu sammeln.

Mittlerweile konnte durch einen Teil der Gelder Sophies Vater nach Mexiko geflogen werden. Die medizinische Versorgung in Mexiko sei allerdings nicht die beste, weshalb ihr Vater so schnell wie möglich mit ihr in eine private Klinik oder zurück nach Deutschland wolle.

Doch das ist teuer - vor allem, weil die 32-Jährige keine Auslandskrankenversicherung habe.

Hoffnung scheint jedoch in Sicht: Mehr als 14.000 Euro sind Stand 20. Juni bereits auf dem Spendenkonto zusammen gekommen. Sophie könnte somit bald - jedenfalls von ihren sichtbaren Wunden - befreit werden.