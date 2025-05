Hamburger Hafengeburtstag mit 250 Schiffen gestartet: Das ist neu

Hamburg - Bei bestem Wetter ist am Freitag der 836. Hamburger Hafengeburtstag gestartet. Die meisten Attraktionen öffneten schon vor dem ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Darunter auch gleich drei Neuheiten zwischen den Landungsbrücken und dem St. Pauli Fischmarkt.

Ein Highlight ist laut den Veranstaltern das Job-Speed-Dating in den sogenannten "Hedda-Hummel-Boxen", bei dem Interessierte unkompliziert mit Arbeitgebern in Kontakt treten können.

In umgebauten Seecontainern präsentieren sich hier zentrale Akteure der Hamburger Hafenwirtschaft – darunter das Deutsche Hafenmuseum und die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – mit einem Fokus auf Recruiting, Berufsorientierung und persönlichem Austausch. Zudem wollen die Beteiligten einen Einblick in die Arbeit des Hafens geben.

Das Riesenrad, welches die vergangenen Jahre auf dem Platz zwischen Harbour Beatz und St. Pauli Hafenstraße stand, steht jetzt weiter in Richtung Fischmarkt.

Direkt vor diesen beiden neuen Flächen lädt dieses Jahr ein Hochkettenkarussell im Leuchtturm-Design, der "Nordic Tower", zu einem schwindelerregenden Elbblick in 80 Metern Höhe ein. Viele kennen das Fahrgeschäft vielleicht von einem Besuch auf dem Hamburger DOM.

Rund um die Kehrwiederspitze laden zahlreiche Liegestühle zum Verweilen ein. © Tag24/Madita Eggers

Wer eine Pause von dem bunten Treiben braucht, kann an der Kehrwiederspitze Kurzurlaub im österreichischen Burgenland machen.

Der diesjährige Länderpartner bietet unter anderem Weinverköstigungen und treu dem Motto "So klingt das Burgenland" Live-Programm an – am Freitag klang die nach eigenen Angaben sonnigste Seite Österreichs vor allem nach bekannten Schlagern.

Eines der Highlights ist eine Relax Area zum Entspannen mit Blick auf die Elbphilharmonie. Auch zum Schiffe-Gucken lohnt sich ein Besuch.

Während der traditionellen Einlaufparade um 13 Uhr versammelten sich zahlreiche Besucher und Besucherinnen dort, um die 250 Schiffe, die dieses Jahr dabei sind, zu bestaunen.