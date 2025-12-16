HVV stellt Fahrplan für die Weihnachtsfeiertage um: Das ändert sich für Fahrgäste
Hamburg - Wer an den Feiertagen entspannt durch Hamburg kommen will, sollte jetzt genau hinschauen: Zu Weihnachten setzt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) auch 2025 wieder auf einen Sonderfahrplan.
Besonders an Heiligabend gibt es einige Änderungen, die Fahrgäste kennen sollten.
Am 24. Dezember starten U- und S-Bahnen zunächst nach dem Samstags-Fahrplan, obwohl Heiligabend auf einen Mittwoch fällt.
Doch ab dem frühen Abend wird das Angebot weiter angepasst: Ab etwa 18 Uhr fahren alle U- und S-Bahnen nur noch im 20-Minuten-Takt.
Der 5-Minuten-Takt der Linien S3 und S5 wird außerdem gegen 14.30 Uhr auf einen 10-Minuten-Takt reduziert. Zwischen Neugraben und Stade fährt die S-Bahn ab 18.30 Uhr nur noch stündlich.
Auch bei den U-Bahnen ändert sich einiges: Die U3 ist im 10-Minuten-Takt unterwegs, die U4 verkehrt ab 12 Uhr nur noch zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg.
Bei den Bussen gilt ebenfalls ein Sonderkonzept: Von Betriebsbeginn bis 14 Uhr fahren sie wie an Samstagen, danach wechseln viele Linien im Laufe des Nachmittags in einen speziellen Weihnachtsfahrplan.
HVV-Sonderfahrplan zu Weihnachten: 25. und 26. Dezember übersichtlich
An den beiden folgenden Feiertagen bleibt alles übersichtlich: Am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Gute Nachrichten für Nachtschwärmer: In den Nächten zum 25. und 26. Dezember gibt es wie gewohnt den durchgehenden Nachtverkehr der S-Bahnen sowie der ergänzenden Buslinien.
Wer an Weihnachten unterwegs ist, sollte also etwas mehr Zeit einplanen – kommt aber auch an den Feiertagen zuverlässig ans Ziel. Detaillierte Fahrplanauskünfte sind erhältlich unter hvv.de, per hvv-Apps sowie über die hvv-Infoline 040/19 449.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa