HVV stellt Fahrplan für die Weihnachtsfeiertage um: Das ändert sich für Fahrgäste

Hamburg - Wer an den Feiertagen entspannt durch Hamburg kommen will, sollte jetzt genau hinschauen: Zu Weihnachten setzt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) auch 2025 wieder auf einen Sonderfahrplan.

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) verkündete einen Sonderfahrplan für Weihnachten. © Christian Charisius/dpa

Besonders an Heiligabend gibt es einige Änderungen, die Fahrgäste kennen sollten.

Am 24. Dezember starten U- und S-Bahnen zunächst nach dem Samstags-Fahrplan, obwohl Heiligabend auf einen Mittwoch fällt.

Doch ab dem frühen Abend wird das Angebot weiter angepasst: Ab etwa 18 Uhr fahren alle U- und S-Bahnen nur noch im 20-Minuten-Takt.

Der 5-Minuten-Takt der Linien S3 und S5 wird außerdem gegen 14.30 Uhr auf einen 10-Minuten-Takt reduziert. Zwischen Neugraben und Stade fährt die S-Bahn ab 18.30 Uhr nur noch stündlich.

Auch bei den U-Bahnen ändert sich einiges: Die U3 ist im 10-Minuten-Takt unterwegs, die U4 verkehrt ab 12 Uhr nur noch zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg.

Bei den Bussen gilt ebenfalls ein Sonderkonzept: Von Betriebsbeginn bis 14 Uhr fahren sie wie an Samstagen, danach wechseln viele Linien im Laufe des Nachmittags in einen speziellen Weihnachtsfahrplan.