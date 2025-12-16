Im Treppenhaus: Mann droht mit Schüssen, Spezialeinheit rückt aus
Hamburg - Schreck in der Hansestadt: Als ein Streit zwischen zwei Männern am Montagabend zu eskalieren drohte, rückte die Polizei aus.
Gegen 21.49 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Borsteler Chaussee gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Der Grund: Ein Streit zwischen zwei alkoholisierten männlichen Personen im Treppenhaus war ausgebrochen.
Dabei habe ein Mann dem anderen gedroht, ihn zu erschießen. Daraufhin wurde eine Spezialeinheit hinzugezogen. Diese konnte den Mann, der mit den Schüssen drohte, in dessen Wohnung antreffen.
Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde jedoch keine Schusswaffe gefunden. Auch eine Festnahme habe es im Rahmen der Auseinandersetzung nicht gegeben, so der Sprecher abschließend.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig