Deutschlandticket für Hamburger Senioren: So viel kostet es

Hamburg - Hamburger, die 67 Jahre oder älter sind, können von Mai an ein vergünstigtes Deutschlandticket nutzen.

Das Ticket soll für Hamburger Senioren 49 Euro anstatt 63 Euro kosten. © Christian Charisius/dpa

Das teilten die Finanz- und die Verkehrsbehörde und der Hamburger Verkehrsverbund mit. Das Ticket soll 49 statt regulär 63 Euro kosten. Es dürfen nur Menschen kaufen, die einen Wohnsitz in Hamburg haben.

Besitzer des Deutschlandtickets können den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Es gilt in der Regel nicht in Fernverkehrszügen.

Seit Januar dieses Jahres kostet das Ticket, das vom Bund und den Ländern mitfinanziert wird, regulär monatlich 58 Euro. Der Preis steigt 2026 auf 63 Euro.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (44, Grüne) zeigte sich zufrieden und sagte:

"Das Deutschlandticket ist nicht nur ein Turbo für die Verkehrswende, sondern auch ein zutiefst soziales Instrument, um günstige Mobilität für alle zu ermöglichen."