Großeinsatz auf der Alster: Feuerwehr rettet Ruderer aus dem eiskalten Wasser

Hamburg - Schreck auf der Alster! Am frühen Donnerstagmorgen sind zwei Ruderboote auf der Hamburger Außenalster zusammengestoßen. Neun Personen landeten im eiskalten Wasser.

Die Feuerwehr war mit vier Kleinbooten im Einsatz. © NEWS5 / Fabian Höfig

Um 7.07 Uhr erreichte die Feuerwehr der Anruf, der gleich einen Großeinsatz auslöste. Acht Minuten später waren die ersten Retter vor Ort.

Auf der stockfinsteren Außenalster waren zwei Ruderboote mit jeweils neun Personen an Bord zusammengestoßen. Eines der Boote kenterte, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage.

Rund 70 Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, eilten zu Hilfe. Wenig später konnten sieben Personen aus dem kalten Wasser gerettet und auf Höhe der Straße Fonteney an Land gebracht werden.

Zwei Ruderer, die zunächst vermisst wurden, hatten sich auf die andere Seite der Alster an das Ufer gerettet.