Erneute Sperrung! Auf dieser U-Bahnlinie müsst Ihr ab sofort mehr Zeit einplanen

Hamburg - Auf der Hamburger U-Bahnlinie U1 gibt es zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt wieder Bauarbeiten. Diesmal sollen 2600 Schwellen zwischen den beiden Haltestellen auf dem Gebiet von Schleswig-Holstein ausgetauscht werden, wie die Hochbahn mitteilte.

Auf der Linie U1 der Hamburger Hochbahn kommt es aufgrund einer Baustelle zu einer Sperrung. © Jonas Walzberg/dpa

Bis zum 7. Mai müssen Fahrgäste zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt auf Ersatzbusse umsteigen. Die Fahrzeit auf der rund zwei Kilometer langen Strecke könne sich je nach Verkehrslage um bis zu 20 Minuten verlängern, hieß es.

Es handele sich um den ersten umfassenden Schwellenwechsel seit der Inbetriebnahme der Strecke vor rund 30 Jahren. Allerdings ist es die vierte Sperrung der Strecke seit Anfang vergangenen Jahres.

Im Februar 2025 hatte es eine dreiwöchige Sperrpause zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll gegeben, um Schwellen und drei Weichen auszuwechseln. Ochsenzoll ist die Station südlich von Garstedt und liegt auf Hamburger Gebiet.

Im August vergangenen Jahres war der Abschnitt zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt drei Wochen gesperrt gewesen. Auch damals erneuerte die Hochbahn Gleise und Schwellen.