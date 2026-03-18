U2 und U4 am Wochenende gesperrt: So kommt Ihr trotzdem ans Ziel

Hamburg - Am Wochenende müssen sich Hamburger in Geduld üben: Bei den U-Bahn-Linien U2 und U4 stehen Streckensperrungen an.

Die U2 und die U4 werden am Wochenende zum Teil gesperrt. (Symbolbild) © Hochbahn

Das teilte die Hochbahn mit. Für das Projekt U-Bahn100 soll die technische Steuerung der Züge modernisiert werden. Dafür werden Stellwerke mit neuer Technik ausgestattet und umfangreiche Tests durchgeführt.

Während dieser Arbeiten können auf einzelnen Teilabschnitten der U2 und der U4 keine Bahnen fahren.

Vom 20. bis zum 23. März sind die U-Bahnlinien zwischen folgenden Abschnitten gesperrt:

U2: zwischen Hagenbecks Tierpark und Berliner Tor

U4: zwischen Elbbrücken und Berliner Tor

Außerdem fahren zwischen den Haltestellen Berliner Tor bis Mümmelmannsberg alle Züge als U2.