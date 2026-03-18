U2 und U4 am Wochenende gesperrt: So kommt Ihr trotzdem ans Ziel

Am Wochenende sind die U-Bahnlinien der U2 und der U4 teilweise gesperrt. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. Trotzdem kann es zu längeren Fahrtzeiten kommen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Am Wochenende müssen sich Hamburger in Geduld üben: Bei den U-Bahn-Linien U2 und U4 stehen Streckensperrungen an.

Die U2 und die U4 werden am Wochenende zum Teil gesperrt. (Symbolbild)
Die U2 und die U4 werden am Wochenende zum Teil gesperrt. (Symbolbild)  © Hochbahn

Das teilte die Hochbahn mit. Für das Projekt U-Bahn100 soll die technische Steuerung der Züge modernisiert werden. Dafür werden Stellwerke mit neuer Technik ausgestattet und umfangreiche Tests durchgeführt.

Während dieser Arbeiten können auf einzelnen Teilabschnitten der U2 und der U4 keine Bahnen fahren.

Vom 20. bis zum 23. März sind die U-Bahnlinien zwischen folgenden Abschnitten gesperrt:

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  • U2: zwischen Hagenbecks Tierpark und Berliner Tor

  • U4: zwischen Elbbrücken und Berliner Tor

Außerdem fahren zwischen den Haltestellen Berliner Tor bis Mümmelmannsberg alle Züge als U2.

U2 und U4 am Wochenende: Das sind die Alternativen

Je nach Verbindung kann die Fahrtzeit länger dauern.
Je nach Verbindung kann die Fahrtzeit länger dauern.  © Gregor Fischer/dpa

Für den Teilabschnitt der U2 ab der Station Hagenbecks Tierpark bis Schlump ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen den Haltestellen Schlump und Berliner Tor fährt zudem die U3.

Als Alternative würden für viele Ziele die Metro-Buslinien 3, 4 und 5 sowie die S-Bahn zur Verfügung stehen.

Die verlängerte Buslinie 4 übernimmt den Ersatzverkehr zwischen Jungfernstieg und Elbbrücken.

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Außerdem pendelt am Samstag, 21. März, von 9.30 Uhr bis 20.30 Uhr alle 15 Minuten eine U-Bahn zwischen Jungfernstieg und Überseequartier.

Laut der Hochbahn kann sich die Fahrtzeit allerdings je nach Verbindung verlängern.

Deswegen empfiehlt die Hochbahn allen Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über die Website oder die hvv-App über die Verbindungen zu informieren.

Titelfoto: Hochbahn

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