Wegen Spritpreis-Explosion: HVV-Geschäftsführerin unterstützt Deutschlandticket-Rabatt

Hamburg - Die Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) , Anna-Theresa Korbutt, unterstützt die Forderung nach einem befristeten Rabatt auf das Deutschlandticket.

Die Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV), Anna-Theresa Korbutt, unterstützt eine temporäre Senkung des Deutschlandticket-Preises. © Marcus Brandt/dpa

Korbutt sprach sich im NDR für eine zeitweise Senkung des Preises um 30 Prozent aus. Das Ticket würde in dem Fall noch 44,10 Euro kosten.

Auf der Karriereplattform LinkedIn begründete Korbutt die Forderung mit den hohen Tankpreisen, die Pendler belasteten.

Derzeit kostet das Deutschlandticket monatlich 63 Euro. Besitzer der Fahrkarte können den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen, Fernverkehrszüge sind aber fast immer ausgenommen.

Der Vorschlag des befristeten Preisnachlasses stammt vom stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Martin Burkert.

"Anstatt sich von den Öl-Konzernen an der Nase herumführen zu lassen, muss die Politik neben einer Übergewinnsteuer das Staatsunternehmen Deutsche Bahn nutzen", sagte er der "Bild am Sonntag".