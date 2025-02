Hamburg ändert Plan: U5 ohne Halt am Jungfernstieg

Hamburg - Die neue U5 soll doch nicht am Jungfernstieg halten. Das hat der Hamburger Senat am Donnerstag beschlossen.

Die neue U5 soll ohne Fahrer auskommen. © Hochbahn Hamburg

Die U5 fährt direkt zwischen Hauptbahnhof und Stephansplatz, ohne Halt am Jungfernstieg, teilte die Verkehrsbehörde mit. Dadurch werden an beiden Haltestellen bahnsteiggleiche Umstiege zu den Linien U1, U2 und U4 möglich.

Wegen der geänderten Streckenführung sinken die Baukosten um 130 Millionen Euro, so die Behörde.

Zuvor war ein Halt am Jungfernstieg geplant. Neue Verkehrsmodelle zeigen, dass das Fahrgastaufkommen von unter 22.000 Personen pro Stunde am Hauptbahnhof auch ohne einen zusätzlichen Halt am Jungfernstieg abgewickelt werden könne.

"Die optimierte neue Linienführung durch die Innenstadt bringt bessere Umstiege zu anderen Linien und eine schnellere Reisezeit mit sich und spart Baukosten ein, ohne dass es zulasten der Qualität der Gesamtstrecke geht", sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (43, Grüne).