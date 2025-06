Hamburg im Ausdauermodus: Start des Ironman wegen Gewitter verschoben

Am 1. Juni findet der Ironman 2025 in Hamburg statt. Wegen eines Gewitters musste der Start verschoben werden.

Von Jana Steger

Hamburg - Am Wochenende verwandelt sich die Hansestadt wieder in eine Ausdauer-Arena: Die achte Ausgabe des Ironman Hamburg European Championship steht an. Geschwitzt wird am Sonntag, dem 1. Juni. Wegen eines Gewitters musste der Start zunächst verschoben werden.

Alles in Kürze Ironman Hamburg am 1. Juni mit 3000 Teilnehmern

Straßensperrungen ab Freitag im Bereich Jungfernstieg

Polizei rät zu öffentlichen Verkehrsmitteln

Interaktive Karte zeigt Sperrzeiten in der Stadt

Verkehrsinformationen über Rundfunksender und Telefon Mehr anzeigen

Am kommenden Sonntag findet im Rahmen der "Ironman European Championship" der diesjährige Hamburger Langdistanztriathlon statt. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Erwartet werden rund 3000 Athletinnen und Athleten aus über 60 Nationen, die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und abschließend einen Marathon (42,195 km) absolvieren. Umgeben von Tausenden Fans entlang der Strecke, die das Spektakel live miterleben wollen. Diese mussten sich am Sonntagmorgen allerdings kurz gedulden. Kurz vor dem geplanten Schwimmstart des Ironman in Hamburg zieht ein schweres Gewitter über die Hansestadt. Das Rennen beginnt mit 45 Minuten Verspätung. Das Rennen der Profi-Frauen, die sich eigentlich um 6.15 Uhr auf die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke in Binnen- und Außenalster hätten beginnen sollen, wurden nach einer Entscheidung der Organisatoren erst um 7.00 Uhr gestartet. Von der Verspätung betroffen sind auch alle nachfolgenden Starts für die 3.000 Hobby-Triathleten und -Triathletinnen. Hamburg Kultur & Leute Krisenstimmung beim Hamburg Ballett: Premiere "Demian" verschoben Und obwohl der Langdistanztriathlon erst am heutigen Sonntag stattfindet, gab es die ersten Sperrungen bereits am Freitag ab 10 Uhr im Bereich Ballindamm/Jungfernstieg. Der diesjährige Start- und Zielbereich liegt direkt auf dem Jungfernstieg. Zusätzlich sind zentrale Verkehrsachsen wie Lombardsbrücke, Glockengießerwall und Wallringtunnel bis zum Deichtorplatz gesperrt. Auch der Westen und Südosten der Stadt sind betroffen: Auf der Radfahrstrecke gibt es Sperrungen bis in Höhe des Hohenzollernrings in Ottensen sowie bis Zollenspieker-Hauptdeich in Kirchwerder.

Ironman in Hamburg: Straßensperrungen bereits ab Freitag