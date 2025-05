Fürs Turnen ist man nie zu alt: Ü80-Sportler zeigen, was sie können

Von Birgit Zimmerman

Leipzig - Beim Deutschen Turnfest in Leipzig haben zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Beweis angetreten, dass das Motto "Turnen geht immer!" wirklich für alle Altersklassen gilt. Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Gerätturnen traten Sportler in den Wettkampfklassen von 30 bis 80 Jahren an.