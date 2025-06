UFC-Star muss kurz vor Kampf ins Krankenhaus, doch Gegnerin zeigt kein Mitleid

Las Vegas (USA) - Krankenhaus statt Oktagon! Eigentlich sollten Maycee Barber (27) und Erin Blanchfield (26) am Samstag bei UFC Vegas 107 die Fäuste fliegen lassen, doch wenige Minuten vor Beginn wurde das Haupt-Event des Abends plötzlich abgesagt - offenbar wegen eines medizinischen Notfalls.

"Uns wurde gesagt, dass es noch sechs Minuten bis zum Walkout seien. Ich war bereits aufgewärmt, hatte die Handschuhe an", beschrieb Blanchfield die Situation. "Ich konnte den Käfig schon riechen. Ich war bereit - und dann kam die Nachricht."

Erin Blanchfield (26) stichelte bereits im Vorfeld gegen ihre Kontrahentin. © HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Barber stand seit einem Jahr nicht mehr im Oktagon und hatte laut eigenen Angaben schon im Vorfeld mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Beim Wiegen am Tag vor dem angesetzten Kampf verpasste "The Future" das angepeilte Gewicht von 126 Pfund (rund 57 Kilogramm) um ein halbes Pfund. 20 Prozent ihrer Prämie wären also ohnehin bei Blanchfield gelandet.

Die aktuell Sechsplatzierte im Fliegengewicht der Frauen peilt einen Titelkampf gegen Valentina Shevchenko (37) an und äußerte bereits nach dem Gang auf die Waage Zweifel, ob Barber überhaupt antreten werde.

"Wir gehören zu den Besten der Welt, sollten Profis sein", so die 26-Jährige. "Sie muss ihr Leben auf die Reihe kriegen. Sie muss sich selbst in Ordnung bringen. Sie ist ein wandelndes Schlamassel."