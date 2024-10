Hamburger Osten bekommt neue XpressBus-Linie, die viel Zeit spart

Ab Mitte Dezember fahren die neuen Busse auf der Linie X27. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die X27 startet zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember, teilte die Hochbahn mit. Die Linie führt von Bergedorf über Billstedt und Rahlstedt bis nach Poppenbüttel.

Damit erhalten der Hamburger Südosten, Osten und Nordosten eine Direktverbindung. Nach Hochbahnangaben werden wichtige und bevölkerungsstarke Stadtteile miteinander verbunden sowie neue Wohngebiete angefahren.

Zudem bieten die Busse auch diese Anbindungen an das Schienennetz: S2 in Bergedorf, U2 und U4 in Billstedt, Regionalbahn in Rahlstedt, U1 in Berne und S1 in Poppenbüttel.

Dadurch entfallen zukünftig Umstiege und Umwege, es kommt zu erheblich kürzeren Fahrzeiten.

Die Hochbahn rechnet vor, dass beispielsweise die Fahrt zwischen Bergedorf und Billstedt statt 31 nur noch 21 Minuten dauert. Von Billstedt nach Rahlstedt sollen es 26 statt 36 Minuten sein. Besonders groß wird die Zeitersparnis von Rahlstedt nach Poppenbüttel: 25 Minuten statt der heutigen 41 Minuten.