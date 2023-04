HVV: U2/U4-Abschnitt wird rund ein Jahr gesperrt - Das Konzept für den Ersatzverkehr

Den notwendigen Ersatzverkehr während der anstehenden Sperrung eines Teilabschnitts der U-Bahn-Linien U2 und U4 wird die Hochbahn durch Busse abwickeln. Auch extra geschaffene Linien werden dafür an den Start gehen. © Marcus Brandt/dpa

Auf dem betroffenen Streckenabschnitt im hvv - Hamburger Verkehrsverbund fahren ab dem 3. Mai in der Hauptverkehrszeit (6-9 Uhr und 16-19 Uhr) statt U-Bahnen Direktbusse.

Diese pendeln ohne Zwischenhalt im Zwei-Minuten-Takt zwischen den Stationen "Billstedt" und "Rauhes Haus". 28.000 Fahrgäste werden laut der städtischen Hochbahn-Betreibergesellschaft von dieser Maßnahme profitieren. Zusätzliche Busse bedienen in der Hauptverkehrszeit alle drei Minuten auch die auf dem Weg liegenden Haltestellen.

Damit die Fahrgäste schnell und auf kürzestem Weg zwischen Bahn und Bus wechseln können, wird an der Haltestelle "Rauhes Haus" ein zusätzlicher Zugang eingerichtet. Auf der Strecke sollen zudem Sonderschaltungen für Busse an sieben Ampeln für die Priorisierung des Busverkehrs sorgen.

Zwei neue Xpress-Buslinien wurden als Ergänzung für den Zeitraum der Sperrung ebenfalls eingerichtet - die X61, die an der Washingtonallee startet, und die Linie X65, die am Öjendorfer Friedhof beginnt. Mit beiden Linien gelangen Fahrgäste zur U-/S-Bahn-Station "Wandsbeker Chaussee" und können dort in die Schnellbahnen in Richtung Innenstadt umsteigen.

Die regulären Buslinien 23 und 213 bietet außerdem den Fahrgästen, die aus Richtung "Billstedt" und "Horner Rennbahn" über die U-Bahn-Haltestelle "Wandsbek Markt" ihr Ziel erreichen können, eine Alternative während der Streckensperrung.

Die Hochbahn wird hier zusätzliche Busse einsetzen. Der Anbieter StadtRAD will die an der Strecke vorhandenen Leihradstationen mit zusätzlichen Fahrrädern bestücken.