hvv Deutschlandticket: Vorverkauf beginnt Anfang April

Hamburg - Endlich: Am 1. Mai kommt das Deutschlandticket und macht als Nachfolger des 9-Euro-Tickets bundesweites Fahren im Regional- und Nahverkehr zum einheitlichen Preis möglich. Der Vorverkauf in Hamburg startet bereits in wenigen Tagen. Alles, was Ihr über das Ticket wissen müsst, könnt Ihr hier nachlesen.