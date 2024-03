06.03.2024 14:31 S1 und S2 am Wochenende von Gleis-Sperrung betroffen

Auf den 35-stündigen Bahnstreik bei der S-Bahn in Hamburg am Donnerstag und Freitag folgen für hvv-Nutzer weitere Einschränkung am Wochenende.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Auf den 35-stündigen Bahnstreik bei der S-Bahn in Hamburg am Donnerstag und Freitag folgen für hvv-Nutzer weitere Einschränkung am Wochenende. Die S-Bahn Hamburg baut an den Gleisen. Das wirkt sich auf das Angebot aus. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa In der Zeit von Samstag, dem 9. März, bis Sonntag, dem 10. März, fahren keine Züge der Linie S1 zwischen Othmarschen und Altona. Stattdessen werden Busse als Ersatz eingesetzt, teilte die S-Bahn Hamburg mit. Grund dafür seien Gleisbauarbeiten. Außerdem fährt die S2 zwischen Altona und Hauptbahnhof nicht in beide Richtung. Die Züge fahren vom Hauptbahnhof über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße nach Altona und werden dann durch den Citytunnel umgeleitet. Dadurch wird die S2 kurzzeitig zur Ringbahn. Die Züge halten daher am Wochenende ausnahmsweise auch an den Bahnhöfen Königstraße, Reeperbahn, Landungsbrücken, Stadthausbrücke und Jungfernstieg. Zwischen Altona und Holstenstraße sind die Busse der Linien 20 und 25 eine Alternative zur großen Rundfahrt.

