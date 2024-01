Kommt Hamburg beim ÖPNV-Streik mit einem blauen Auge davon?

Der Streik am Freitag trifft die Busse des VHH. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Das sagte die zuständige Fachbereichsleiterin des Verdi-Bezirks Hamburg, Irene Hatzidimou, am Montag der dpa. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) ist mehrheitlich im Besitz der Stadt Hamburg und verkehrt mit ihren Bussen überwiegend im schleswig-holsteinischen Umland der Hansestadt.

Über einen Warnstreik bei der Hamburger Hochbahn (HHA) hat Verdi noch nicht entschieden. Dort soll in der laufenden Tarifrunde am Dienstag verhandelt werden. Erst dann werde eine Entscheidung fallen, sagte Hatzidimou.

Verdi hat in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. "Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen", teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, in Berlin mit.

Die Situation in Hamburg ist speziell, weil sowohl Hochbahn als auch VHH einem Haustarifvertrag unterliegen.