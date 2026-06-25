Rauchentwicklung an einer U-Bahn: Bahnhof evakuiert, Linie eingestellt

Hamburg - In Hamburg kam es am Donnerstagmorgen zu einer Rauchentwicklung an einer U-Bahn. Der Bahnhof wurde evakuiert.

Die Bahn und der Bahnhof mussten evakuiert werden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 8.45 Uhr wurde die Feuerwehr zur U-Bahn-Haltestelle Hallerstraße alarmiert. Dort sei es laut Polizeisprecher zu einer Rauchentwicklung im Zug gekommen.

Die Feuerwehr evakuierte die Bahn und den Bahnhof, der Verkehr auf der Linie U1 musste eingestellt werden.

Ursächlich soll nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Die betroffene Bahn wurde abgeschleppt und in die Werkstatt gebracht, bestätigte ein Sprecher der Hochbahn gegenüber TAG24.