Nach massiver Störung: Zugreisende in Hamburg gestrandet

Hamburg - Eine massive Störung im Zugfunk legte den Zugverkehr am Dienstagabend bundesweit lahm. In Hamburg strandeten Reisende. Inzwischen rollen die Züge wieder.

Zahlreiche Reisende strandeten am Dienstagabend in Hamburg. © NEWS5 / René Schröder

Für rund zwei Stunden ging nichts mehr im Regional- und Fernverkehr, am Hamburger Hauptbahnhof standen die Züge still. Vor dem Info-Schalter sammelten sich schnell zahlreiche Menschen an, die in der Hansestadt gestrandet waren.

Reisende gaben gegenüber der Deutschen Presseagentur an, dass am Informationsschalter Taxi-Gutscheine ausgegeben wurden. Teilweise bildeten die Menschen spontan Fahrgemeinschaften.

Immerhin gab es gegen 0.30 Uhr die Entwarnung: Der Zugverkehr rollte schrittweise wieder an.

Auch die Eisenbahngesellschaft Metronom war von der Störung betroffen. "Bitte tretet derzeit keine Fahrten mit Zügen an und verschiebt eure Fahrt auf einen anderen Zeitpunkt", hieß es am Abend auf der Website des Unternehmens.

Am Mittwochmorgen sei von der Störung nichts mehr zu spüren, teilte ein Sprecher des Metronom gegenüber TAG24 mit.