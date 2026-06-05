Überprüfung einer Brücke: U-Bahn-Verkehr unterbrochen

Hamburg - Am Freitagmorgen kommt es in Hamburg auf der Linie U1 zu Behinderungen. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Ein Ersatzverkehr in dem betroffen Bereich ist eingerichtet. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wer heute Morgen mit der Hamburger U-Bahn-Linie 1 zur Arbeit fährt, sollte mehr Zeit einplanen.

Zwischen den Haltestellen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll wird der Verkehr von 8 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr unterbrochen, wie ein Sprecher der Hochbahn mitteilt.

Es verkehren Ersatzbusse, jedoch müssen sich Pendler und Pendlerinnen auf Verspätungen von etwa 20 Minuten einstellen.