Sperrung der U3 wird am Wochenende ausgeweitet

Hamburg - Auf Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie U3 kommen am Wochenende weitere Einschränkungen zu.

Fahrgäste der U3 müssen sich auf weitere Einschränkungen einstellen. © Angelika Warmuth/dpa

Wegen Bauarbeiten wird nun auch der Abschnitt zwischen Mundsburg und der Station Berliner Tor gesperrt, wie die Hochbahn mitteilte.

Zwischen Barmbek und Mundsburg ist die Strecke bereits gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde bereitgestellt.

Fahrgäste müssen deshalb von Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, Betriebsschluss, mit Verspätungen und verlängerten Fahrzeiten rechnen.