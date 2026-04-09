Schon wieder Einschränkungen: S-Bahntunnel wird bald gesperrt

Hamburg - Wegen Bauarbeiten im Harburger S-Bahntunnel werden im Mai zwei Wochen lang keine Bahnen zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Neugraben verkehren.

Im Mai wird es im S-Bahnverkehr für zwei Wochen eng für Pendler. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Die Strecke werde vom 10. Mai um 20 Uhr bis zum 23. Mai um 1 Uhr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind die Linien S3 und S5.

Die Züge der S3 fahren während der Sperrung zwischen Wilhelmsburg und Pinneberg, die der S5 zwischen Neugraben und Stade.

Ein Fahrplan für den Ersatzbusverkehr zwischen Wilhelmsburg und Neugraben werde noch erarbeitet, hieß es.

Auf dem 14 Kilometer langen Abschnitt fahren den Angaben zufolge mehr als 440 S-Bahnzüge pro Tag. Die erste Sperrwoche fällt in die Zeit der Hamburger Maiferien.

Die Deutsche Bahn plant, auf der rund vier Kilometer langen Tunnelstrecke die Signaltechnik auszutauschen.

Acht Kilometer Schienen sollen geschliffen oder erneuert werden.