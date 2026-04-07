Schwerer Kreuzungscrash! BMW und Mercedes krachen frontal zusammen

Hamburg - Schwerer Kreuzungscrash in Hamburg! Am Montagabend sind im Stadtteil Stellingen ein BMW und ein Mercedes ineinander gekracht, zwei Personen wurden dabei verletzt.

Bei einem Kreuzungscrash in Hamburg-Stellingen wurden zwei Personen verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wollte ein 27 Jahre alter Mann mit seinem BMW von der Volksparkstraße aus nach links auf die Kieler Straße in Richtung A7 abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes.

Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Die Insassen des Mercedes, ein Mann (62) und eine Frau (67), klagten in der Folge über Schmerzen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist allerdings nichts Näheres bekannt.

Während der Unfallaufnahme musste die Polizei die Kreuzung zeitweise voll sperren, es kam zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Nach TAG24-Informationen kam es zu einigen Zwischenfällen, die der Sprecher allerdings nicht bestätigen konnte.