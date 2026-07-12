12.07.2026 08:05 U1 monatelang gesperrt: Auf dieser Teilstrecke fahren nur noch Busse

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie 1 müssen zwischen Lattenkamp und Fuhlsbüttel Nord bis Mitte Oktober auf Busse umsteigen.

Von Christian Risch Hamburg - Die Hamburger U-Bahn-Linie 1 wird von Montag, 13. Juli, an für drei Monate zwischen Fuhlsbüttel-Nord und Lattenkamp gesperrt.

Zwischen Fuhlsbüttel-Nord und Lattenkamp fahren drei monatelang keine U-Bahnen mehr. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa Grund dafür sind dringend notwendige Bauarbeiten an der Haltestelle Ohlsdorf und an der Brücke über die Alsterdorfer Straße. Das teilte die Hamburger Hochbahn mit. Am 14. Oktober soll die Strecke wieder freigegeben werden. Nutzerinnen und Nutzer der U1 müssen in dieser Zeit auf Ersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Direktbusse fahren ohne Zwischenstopp zwischen den Haltestellen Langenhorn Markt und Lattenkamp. Außerdem bedienen Ersatzverkehr-Busse alle U-Bahn-Haltestellen zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp.

Bahnstieg zum Teil 100 Jahre alt