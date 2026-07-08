Hamburg im Sommer-Modus: Welche Busse in den Ferien anders fahren

Hamburg - Mit dem Beginn der Sommerferien in der Hansestadt startet auch die Hamburger Hochbahn in den Ferienmodus: Ab dem 9. Juli gilt auf acht der 120 Buslinien ein angepasster Sommerfahrplan.

Während der Sommerferien fahren manche Buslinien anders als gewohnt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Grund sei die deutlich geringere Nachfrage wegen der Schulferien. Deswegen reduziere die Hamburger Hochbahn ihr Angebot. Auf ausgewählten Busstrecken gelte montags bis freitags ein angepasster Fahrplan.

Schon seit 2016 passt das Unternehmen sein Angebot in den Ferien an. Grund dafür seien der geringere Ansturm wegen der Urlaubszeit und die wegfallenden Schüler.

Touristen in Hamburg hingegen würden überwiegend die U-Bahn-Linien der Hochbahn nutzen, hieß es in der Mitteilung. Die übrigen Einschränkungen sollen jedoch so gering wie möglich gehalten werden.

Während der Sommerferien (vom 9. Juli bis 19. August) gilt der folgende Ferienfahrplan:

XpressBus-Linien : Die X35 fährt alle 10 Minuten zwischen Sorenkoppel und Innenstadt.

: Die X35 fährt alle 10 Minuten zwischen Sorenkoppel und Innenstadt. MetroBus-Linien : Linie 5 fährt morgens im 5-Minuten-Takt. Die Linien 4, 6 und 19 verkehren im 10-Minuten-Takt und die 42 fährt alle 7 bis 8 Minuten und wird überwiegend mit Gelenkbussen bedient. Auf den besonders viel genutzten Abschnitten der Linien 4, 5, 6 und 17 ergänzen sich die Busse im 5-Minuten-Takt.

: Linie 5 fährt morgens im 5-Minuten-Takt. Die Linien 4, 6 und 19 verkehren im 10-Minuten-Takt und die 42 fährt alle 7 bis 8 Minuten und wird überwiegend mit Gelenkbussen bedient. Auf den besonders viel genutzten Abschnitten der Linien 4, 5, 6 und 17 ergänzen sich die Busse im 5-Minuten-Takt. StadtBus-Linien: Die Linien 143 und 162 fahren alle 20 Minuten.

Ein Teil der Fahrplanänderungen endet mit dem Abschluss der Hamburger Sommerferien: Ab Donnerstag, 20. August, fahren die MetroBus-Linie 5 und die XpressBus-Linie X35 wieder nach ihrem regulären Fahrplan. Auch die MetroBus-Linie 4 fahre dann wieder häufiger.