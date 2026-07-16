Pendlerfrust vorprogrammiert: Hier fahren wochenlang nur Busse statt S-Bahnen

Hamburg - Der Bahnverkehr in der Hansestadt kennt keine Ruhe: In den kommenden Wochen müssen sich Pendler, die auf Schienen unterwegs sind, auf viele Einschränkungen einstellen.

Bis zum 30. August müssen Pendler in Hamburg mit Behinderungen im S-Bahn-Verkehr rechnen. (Symbolfoto) © Niklas Graeber/dpa

Ab Freitag werden die Gleise zwischen Hauptbahnhof und Altona, der sogenannten Verbindungsbahn, gesperrt sein. Grund dafür: Gleich drei Bahnbrücken werden erneuert.

Gearbeitet wird am Neubau der Eisenbahnüberführung Schanzen- und Holstenstraße sowie der Sternbrücke. Zudem sollen wichtige Arbeiten für die Verlegung des Bahnhofs Altona erledigt werden.

Bis zum 30. August wird die Strecke nicht mehr befahrbar sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Bauarbeiten finden extra in den Sommerferien statt. Ursprünglich sollte die Sperrung am 15. August enden.

Zwischen Sternschanze und Altona ist während dieser Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Da ab dem 17. Juli zusätzlich die Straßenkreuzung an der Sternbrücke (Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee) bis zum 31. August gesperrt wird, müssen die Busse über mehrere Ausweichstrecken fahren.

Davon sind auch die Busse der Linien 3, X3 und 15 betroffen.