Pendlerfrust vorprogrammiert: Hier fahren wochenlang nur Busse statt S-Bahnen
Hamburg - Der Bahnverkehr in der Hansestadt kennt keine Ruhe: In den kommenden Wochen müssen sich Pendler, die auf Schienen unterwegs sind, auf viele Einschränkungen einstellen.
Ab Freitag werden die Gleise zwischen Hauptbahnhof und Altona, der sogenannten Verbindungsbahn, gesperrt sein. Grund dafür: Gleich drei Bahnbrücken werden erneuert.
Gearbeitet wird am Neubau der Eisenbahnüberführung Schanzen- und Holstenstraße sowie der Sternbrücke. Zudem sollen wichtige Arbeiten für die Verlegung des Bahnhofs Altona erledigt werden.
Bis zum 30. August wird die Strecke nicht mehr befahrbar sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Bauarbeiten finden extra in den Sommerferien statt. Ursprünglich sollte die Sperrung am 15. August enden.
Zwischen Sternschanze und Altona ist während dieser Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Da ab dem 17. Juli zusätzlich die Straßenkreuzung an der Sternbrücke (Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee) bis zum 31. August gesperrt wird, müssen die Busse über mehrere Ausweichstrecken fahren.
Davon sind auch die Busse der Linien 3, X3 und 15 betroffen.
Änderungen bei S-Bahn-Linien
Bei folgenden S-Bahn-Linien gibt es Änderungen:
- Züge der Bergedorfer S-Bahn fahren während der Bauarbeiten nicht durch den Citytunnel, sondern werden als S2 über Dammtor bis Sternschanze eingesetzt.
- Montags bis freitags werden die S-Bahnen zwischen Bergedorf und Sternschanze in den Hauptverkehrszeiten zum Fünf-Minuten-Takt verstärkt. Die taktverstärkten Züge enden vom 10. bis 14. August nachmittags am Berliner Tor.
- Die S5 wird über den Citytunnel bis Elbgaustraße umgeleitet.
- Wegen Bauarbeiten am Berliner Tor fährt die S1 bis zum 19. August im Teilbetrieb zwischen Wedel und Berliner Tor sowie zwischen Berliner Tor und Airport/Poppenbüttel.
Die Deutsche Bahn bittet darum, dass Fahrgäste sich vorab in der DB-App, der hvv-App oder auf ihrer Website über aktuelle Verbindungen informieren.
Titelfoto: Niklas Graeber/dpa