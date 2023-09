U1-Pendler müssen sich auf wochenlange Vollsperrung einstellen

Der Pendelzug in Norderstedt fährt nur unter der Woche von 9 bis 15.15 Uhr. © Hochbahn

In Norderstedt wurde bei vorherigen Sanierungsarbeiten festgestellt, dass eine Lärmschutzwand entlang der U1-Strecke dringend erneuert werden muss. Das Holz im Unterbau sei marode. Während der Bauphase wird ein zeitweiser Pendelbetrieb zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt eingerichtet - außerhalb des Berufsverkehrs.

Der Pendelzug verkehrt Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15.15 Uhr im 20-Minuten-Takt. Fahrgäste müssen in beide Richtungen in Garstedt umsteigen. In Norderstedt Mitte soll der Anschluss an die AKN erreicht werden, ebenso in Garstedt in Richtung Innenstadt. Vor 9 und nach 15.15 Uhr fahren die U1-Züge auf der Strecke ganz normal durch.

Auf der U1 gibt es außerdem eine weitere große Baustelle. Bis Donnerstag, den 21. Dezember, pendelt zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek Gartenstadt ein Zug im 15-Minuten-Takt. Zur Weiterfahrt in Richtung Hauptbahnhof und in Richtung Ohlstedt oder Großhansdorf muss an den Endpunkten des Pendelverkehrs umgestiegen werden.