U1 wird am Sonntag gesperrt: So kommt Ihr dennoch ans Ziel

Hamburg - Aufgepasst: Am Sonntag wird die U-Bahn-Linie U1 im Norden von Hamburg teilweise gesperrt. Für den gesperrten Abschnitt gibt es jedoch einen Ersatzverkehr, teilte die Hamburger Hochbahn mit.

Die Hamburger U-Bahn-Linie U1 wird am kommenden Sonntag gesperrt. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Auf der U-Bahn-Linie U-1 werden am Sonntag, 8. Februar, von 7 Uhr bis Betriebsschluss zwischen den Haltestellen Lattenkamp und Stephansplatz in beide Richtungen keine Züge fahren.

Der Grund dafür sind demnach notwendige Arbeiten im Gleisbett. Laut der Hamburger Hochbahn sollen dabei Fundamente für neue Signale hergestellt werden.

Auf dem betroffenen Streckenabschnitt richtet die Hochbahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Je nach Verkehrslage kann sich die Fahrzeit allerdings um bis zu 20 Minuten verlängern.