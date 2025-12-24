HVV-Sonderfahrplan: So kommt ihr an Weihnachten in Hamburg ans Ziel

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) setzt für die Weihnachtsfeiertage erneut auf einen Sonderfahrplan. So kommt ihr in der Hansestadt ans Ziel.

Von Jana Steger

Hamburg - Wer an den Feiertagen entspannt durch Hamburg kommen will, sollte jetzt genau hinschauen: Zu Weihnachten setzt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) auch 2025 wieder auf einen Sonderfahrplan.

Besonders an Heiligabend gibt es einige Änderungen, die Fahrgäste kennen sollten.

Am 24. Dezember starten U- und S-Bahnen zunächst nach dem Samstags-Fahrplan, obwohl Heiligabend auf einen Mittwoch fällt.

Doch ab dem frühen Abend wird das Angebot weiter angepasst: Ab etwa 18 Uhr fahren alle U- und S-Bahnen nur noch im 20-Minuten-Takt.

Der 5-Minuten-Takt der Linien S3 und S5 wird außerdem gegen 14.30 Uhr auf einen 10-Minuten-Takt reduziert. Zwischen Neugraben und Stade fährt die S-Bahn ab 18.30 Uhr nur noch stündlich.

Auch bei den U-Bahnen ändert sich einiges: Die U3 ist im 10-Minuten-Takt unterwegs, die U4 verkehrt ab 12 Uhr nur noch zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg.

Bei den Bussen gilt ebenfalls ein Sonderkonzept: Von Betriebsbeginn bis 14 Uhr fahren sie wie an Samstagen, danach wechseln viele Linien im Laufe des Nachmittags in einen speziellen Weihnachtsfahrplan.

HVV-Sonderfahrplan zu Weihnachten: 25. und 26. Dezember übersichtlich

An den beiden folgenden Feiertagen bleibt alles übersichtlich: Am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Gute Nachrichten für Nachtschwärmer: In den Nächten zum 25. und 26. Dezember gibt es wie gewohnt den durchgehenden Nachtverkehr der S-Bahnen sowie der ergänzenden Buslinien.

Wer an Weihnachten unterwegs ist, sollte also etwas mehr Zeit einplanen – kommt aber auch an den Feiertagen zuverlässig ans Ziel. Detaillierte Fahrplanauskünfte sind erhältlich unter hvv.de, per hvv-Apps sowie über die hvv-Infoline 040/19 449.

