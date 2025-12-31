Sonderfahrplan an Silvester: So kommt ihr in Hamburg ans Ziel

Die Busse und Bahnen des hvv fahren auch an Silvester nach einem Sonderfahrplan. TAG24 gibt einen Überblick, wie man trotzdem ans Ziel kommt.

Hamburg - Wie schon an den Weihnachtsfeiertagen fahren die Busse und Bahnen des hvv auch an Silvester nach einem Sonderfahrplan. TAG24 gibt einen Überblick, wie Ihr trotzdem ans Ziel kommt.

Die Busse und Bahnen des hvv fahren auch an Silvester nach einem Sonderfahrplan. (Archivfoto)  © Daniel Bockwoldt/dpa

Ab dem frühen Morgen gilt zunächst der Samstagsfahrplan, ab dem frühen Nachmittag greift aber schließlich der Sonderfahrplan.

So verkehren die in Harburg Rathaus endenden und beginnenden Fahrten der S5 ab circa 14 Uhr von beziehungsweise bis zur Station Berliner Tor.

Für die Nacht gilt: U- und S-Bahnen fahren alle 20 Minuten auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bis zu ihren Endhaltestellen (nach Stade stündlich). Ergänzende Buslinien sorgen für weitere Anschlüsse und Verbindungen.

Die U1 fährt bis circa 2.30 Uhr zwischen Ohlsdorf und Farmsen im 10-Minuten-Takt. Die U3 verkehrt im planmäßigen 10-Minuten-Takt, ab circa 22.30 Uhr bis circa 1.30 Uhr im Ringverkehr im 5-Minuten-Takt. Die U4 fährt zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg.

Sonderfahrplan an Silvester: Busse pausieren um Mitternacht den Betrieb

Die Busse pausieren gegen Mitternacht für circa eine Stunde ihren Betrieb. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Die S1 fährt zwischen Othmarschen und Hauptbahnhof durchgängig bis zum Beginn des Feiertagsfahrplans im 10-Minuten-Takt. Die S3 verkehrt zwischen Altona und Harburg Rathaus bis circa 2.30 Uhr im 10-Minuten-Takt.

Auf der A2 verkehren die Züge im regulären Nachtbetrieb stündlich zwischen Kaltenkirchen und Norderstedt Mitte.

Züge des Regionalverkehrs, die Hafenfähren (hier gilt auch ein Sonderfahrplan) und viele Buslinien ergänzen das Angebot. Nur gegen Mitternacht pausieren die Busse für etwa eine Stunde ihren Betrieb.

Am 1. Januar gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Unter hvv.de, in der hvv-App sowie über die hvv-Infoline 040/19449 sind detaillierte Fahrplanauskünfte möglich.

