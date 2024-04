Wegen S-Bahn-Sperrung zum Top-Spiel - HSV-Fans kochen vor Wut: "War der Planer St.-Pauli-Fan?"

Hamburg - Ausgerechnet am Wochenende kommt es auf einem wichtigen S-Bahn-Abschnitt in Hamburg zu einer Sperrung. Besonders HSV-Fans machten ihrem Ärger über das dadurch entstehende Anreise-Chaos Luft.

Am Wochenende sperrt die S-Bahn-Hamburg wieder wichtige Strecken Richtung Volksparkstadion. © Marcus Brandt/dpa

Wie die S-Bahn-Hamburg am Mittwochmorgen via X mitteilte, werde die Strecke der S3 zwischen Stellingen und Altona ab Samstagabend, 1 Uhr bis Betriebsschluss am Sonntag in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Ebenso wird die S5 zwischen Elbgaustraße und Hauptbahnhof/Berliner Tor wegen der geplanten Gleisbauarbeiten nicht fahren, heißt es weiter.

In den betroffenen Bereichen zwischen den Haltestellen Stellingen, Holstenstraße und Altona sollen Busse statt Bahnen eingerichtet werden.

Besonders genervt von dieser erneuten Blockade sind die Fans des Hamburger SV. Nicht zum ersten Mal werden sie aufgrund von Bahnausfällen in ihrer Anreise zum Volksparkstadion massiv eingeschränkt.