Eine der prägendsten Stimmen Norddeutschlands: Harry-Potter-Übersetzer Peter Nissen (†68) ist tot
Hamburg - Er übersetzte unter anderem Harry-Potter-Bände ins Plattdeutsche. Doch jetzt ist er tot: Peter Nissen starb am Ostermontag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren in Hamburg.
Die schockierende Nachricht veröffentlichte das Hamburger Ohnsorg-Theater auf deren Website. "Heute erreichte uns die traurige Nachricht, dass Peter Nissen, langjähriger Dramaturg, Übersetzer, Autor und enger Wegbegleiter des Ohnsorg-Theaters, am Ostermontag gestorben ist", heißt es.
Seine Theater-Kollegen trauern: "Wir sind bestürzt und trauern um einen außergewöhnlichen Menschen und hervorragenden Künstler, der jüngst auch mit der Ohnsorg-Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde." Fast zehn Jahre lang wirkte Nissen am Ohnsorg-Theater als Dramaturg mit.
Mit ihm verliert Norddeutschland eine seiner prägendsten Stimmen. Kaum jemand hat sich so leidenschaftlich für die niederdeutsche Sprache eingesetzt wie er. Ob auf der Bühne, im Radio, im Fernsehen oder in der Literatur - über Jahrzehnte hinweg brachte er Plattdeutsch einem breiten Publikum näher.
Peter Nissen (†68) übersetzte auch Asterix-Bände ins Plattdeutsche
So wollte er auch großen Literatur-Klassikern seine Handschrift verpassen und übersetzte die beiden Bände "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" und "Harry Potter und der Stein der Weisen" ins Plattdeutsche. Doch damit nicht genug: Auch einige Asterix-Bände brachte er ins Plattdeutsche.
Im NDR galt Nissen ebenfalls als feste Größe. Als Mitglied des Gründungsteams der plattdeutschen Nachrichten bei NDR 90,3 und langjähriger Sprecher prägte er das Programm entscheidend.
Titelfoto: IMAGO / Strussfoto