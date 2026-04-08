Eine der prägendsten Stimmen Norddeutschlands: Harry-Potter-Übersetzer Peter Nissen (†68) ist tot

Hamburg - Er übersetzte unter anderem Harry-Potter-Bände ins Plattdeutsche. Doch jetzt ist er tot: Peter Nissen starb am Ostermontag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren in Hamburg .

Peter Nissen starb am Ostermontag mit 68 Jahren. Er war unter anderem als Radiomoderator bei NDR 90,3 tätig. (Archivfoto) © IMAGO / Strussfoto

Die schockierende Nachricht veröffentlichte das Hamburger Ohnsorg-Theater auf deren Website. "Heute erreichte uns die traurige Nachricht, dass Peter Nissen, langjähriger Dramaturg, Übersetzer, Autor und enger Wegbegleiter des Ohnsorg-Theaters, am Ostermontag gestorben ist", heißt es.

Seine Theater-Kollegen trauern: "Wir sind bestürzt und trauern um einen außergewöhnlichen Menschen und hervorragenden Künstler, der jüngst auch mit der Ohnsorg-Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde." Fast zehn Jahre lang wirkte Nissen am Ohnsorg-Theater als Dramaturg mit.

Mit ihm verliert Norddeutschland eine seiner prägendsten Stimmen. Kaum jemand hat sich so leidenschaftlich für die niederdeutsche Sprache eingesetzt wie er. Ob auf der Bühne, im Radio, im Fernsehen oder in der Literatur - über Jahrzehnte hinweg brachte er Plattdeutsch einem breiten Publikum näher.