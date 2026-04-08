Eine der prägendsten Stimmen Norddeutschlands: Harry-Potter-Übersetzer Peter Nissen (†68) ist tot

Peter Nissen ist am Ostermontag gestorben. Er übersetzte unter anderem Harry-Potter-Bände und Asterix-Bände ins Plattdeutsche.

Von Jana Steger

Hamburg - Er übersetzte unter anderem Harry-Potter-Bände ins Plattdeutsche. Doch jetzt ist er tot: Peter Nissen starb am Ostermontag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren in Hamburg.

Peter Nissen starb am Ostermontag mit 68 Jahren. Er war unter anderem als Radiomoderator bei NDR 90,3 tätig. (Archivfoto)
Peter Nissen starb am Ostermontag mit 68 Jahren. Er war unter anderem als Radiomoderator bei NDR 90,3 tätig. (Archivfoto)  © IMAGO / Strussfoto

Die schockierende Nachricht veröffentlichte das Hamburger Ohnsorg-Theater auf deren Website. "Heute erreichte uns die traurige Nachricht, dass Peter Nissen, langjähriger Dramaturg, Übersetzer, Autor und enger Wegbegleiter des Ohnsorg-Theaters, am Ostermontag gestorben ist", heißt es.

Seine Theater-Kollegen trauern: "Wir sind bestürzt und trauern um einen außergewöhnlichen Menschen und hervorragenden Künstler, der jüngst auch mit der Ohnsorg-Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde." Fast zehn Jahre lang wirkte Nissen am Ohnsorg-Theater als Dramaturg mit.

Mit ihm verliert Norddeutschland eine seiner prägendsten Stimmen. Kaum jemand hat sich so leidenschaftlich für die niederdeutsche Sprache eingesetzt wie er. Ob auf der Bühne, im Radio, im Fernsehen oder in der Literatur - über Jahrzehnte hinweg brachte er Plattdeutsch einem breiten Publikum näher.

Peter Nissen (†68) übersetzte auch Asterix-Bände ins Plattdeutsche

Fast zehn Jahre lang wirkte Nissen am Ohnsorg-Theater als Dramaturg mit. (Archivfoto)
Fast zehn Jahre lang wirkte Nissen am Ohnsorg-Theater als Dramaturg mit. (Archivfoto)  © Rabea Gruber/dpa

So wollte er auch großen Literatur-Klassikern seine Handschrift verpassen und übersetzte die beiden Bände "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" und "Harry Potter und der Stein der Weisen" ins Plattdeutsche. Doch damit nicht genug: Auch einige Asterix-Bände brachte er ins Plattdeutsche.

Im NDR galt Nissen ebenfalls als feste Größe. Als Mitglied des Gründungsteams der plattdeutschen Nachrichten bei NDR 90,3 und langjähriger Sprecher prägte er das Programm entscheidend.

Titelfoto: IMAGO / Strussfoto

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