Weiterhin keine Einigung: Drohen jetzt weitere Warnstreiks?

Hamburg - Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Hamburger Hochbahn sind am Nachmittag ohne Einigung geblieben. Das teilten beide Tarifparteien am Abend mit.

Die Verhandlungen sollen am Montag fortgesetzt werden. Weitere Warnstreiks sind bislang nicht angekündigt.

Die Hochbahn teilte mit, sie habe ein verbessertes Angebot vorgelegt. Das städtische Verkehrsunternehmen bietet demnach in drei Schritten bis zu 5,7 Prozent mehr Entgelt im Monat.