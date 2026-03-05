Weiterhin keine Einigung: Drohen jetzt weitere Warnstreiks?

Die Gespräche über Streiks in Hamburg sollen am Montag fortgesetzt werden. Die Hochbahn hat zuletzt ein verbessertes Angebot vorgelegt.

Von Lukas Karl Müller

Hamburg - Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Hamburger Hochbahn sind am Nachmittag ohne Einigung geblieben. Das teilten beide Tarifparteien am Abend mit.

© Daniel Bockwoldt/dpa

Die Verhandlungen sollen am Montag fortgesetzt werden. Weitere Warnstreiks sind bislang nicht angekündigt.

Die Hochbahn teilte mit, sie habe ein verbessertes Angebot vorgelegt. Das städtische Verkehrsunternehmen bietet demnach in drei Schritten bis zu 5,7 Prozent mehr Entgelt im Monat.

Die angedachte Laufzeit des Vertrags geht aus der Mitteilung nicht hervor. Verdi fordert 7,5 Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

