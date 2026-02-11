Pilotprojekt in der U3: Per QR-Code Dreck und Müll melden

Hamburg - Wer kennt es nicht? Man steigt in die U-Bahn und landet in einem Waggon, der nicht so sauber ist, wie man es gerne hätte. Die Hamburger Hochbahn will nun verstärkt dagegen vorgehen.

QR-Code scannen und Schmutz melden: So einfach soll es das Pilotprojekt in der U3 funktionieren. © Hamburger Hochbahn

Ab dieser Woche startet die Hamburger Hochbahn ein Pilotprojekt zur Meldung von Verschmutzungen in U-Bahn-Waggons. In den nächsten sechs Monaten können Fahrgäste Verschmutzungen in der U-Bahnlinie-3 per QR-Code melden, teilte die Hochbahn mit.

Insgesamt seien fünf Bahnen der Linie U3 mit Aufklebern versehen. Die Sticker mit den entsprechenden Codes befinden sich neben den Türen und in den Bereichen der Sitzgruppen.

Und wie funktioniert es? Die Fahrgäste scannen den QR-Code und werden auf eine Web-App geführt. Dort melden sie mit ein paar Klicks eine Verschmutzung und können ein entsprechendes Foto hochladen.

Sowohl das Datum als auch die Zug- und Wagennummer seien bereits in der Web-App hinterlegt, sodass die Meldung schnell und einfach erfolgen kann, verspricht die Hochbahn.