Pilotprojekt in der U3: Per QR-Code Dreck und Müll melden

Die Hamburger Hochbahn startet ein Pilotprojekt innerhalb der U3, um für mehr Sauberkeit in der U-Bahn-Linie zu sorgen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Wer kennt es nicht? Man steigt in die U-Bahn und landet in einem Waggon, der nicht so sauber ist, wie man es gerne hätte. Die Hamburger Hochbahn will nun verstärkt dagegen vorgehen.

QR-Code scannen und Schmutz melden: So einfach soll es das Pilotprojekt in der U3 funktionieren.
QR-Code scannen und Schmutz melden: So einfach soll es das Pilotprojekt in der U3 funktionieren.  © Hamburger Hochbahn

Ab dieser Woche startet die Hamburger Hochbahn ein Pilotprojekt zur Meldung von Verschmutzungen in U-Bahn-Waggons. In den nächsten sechs Monaten können Fahrgäste Verschmutzungen in der U-Bahnlinie-3 per QR-Code melden, teilte die Hochbahn mit.

Insgesamt seien fünf Bahnen der Linie U3 mit Aufklebern versehen. Die Sticker mit den entsprechenden Codes befinden sich neben den Türen und in den Bereichen der Sitzgruppen.

Und wie funktioniert es? Die Fahrgäste scannen den QR-Code und werden auf eine Web-App geführt. Dort melden sie mit ein paar Klicks eine Verschmutzung und können ein entsprechendes Foto hochladen.

Sowohl das Datum als auch die Zug- und Wagennummer seien bereits in der Web-App hinterlegt, sodass die Meldung schnell und einfach erfolgen kann, verspricht die Hochbahn.

Nach sechs Monaten wird ausgewertet

Fünf Bahnen der Linie U3 sind mit den QR-Code-Stickern ausgestattet. (Archivfoto)
Fünf Bahnen der Linie U3 sind mit den QR-Code-Stickern ausgestattet. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Anschließend würden die Meldungen an die TEREG Gebäudedienste GmbH weitergeleitet werden. Dadurch soll eine Reinigung zeitnah "im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten" erfolgen, erklärt die Hochbahn.

Während der Testphase sei es das Ziel, zu überprüfen, in welchem Umfang das Angebot von Fahrgästen genutzt werde und wie diese die Funktion bewerten.

Nach den sechs Monaten werden die Erkenntnisse ausgewertet und auf dessen Basis entschieden, ob und in welcher Form das Angebot fortgeführt wird.

Außerdem werde überprüft, ob das Prinzip auf weitere Linien in Hamburg ausgeweitet werden kann.

Titelfoto: Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, Hamburger Hochbahn

