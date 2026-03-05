U2 nur noch im 20-Minuten-Takt: Das ist der Grund

Hamburg - Mal wieder stockt es: Pendler müssen sich in Hamburg in der kommenden Woche auf Einschränkungen auf der U-Bahnlinie U2 einstellen.

Ein Teil der Strecke der U2 bekommt neue Gleise und Weichen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Von Montag, 9. März, bis Donnerstag, 12. März, fährt die U2 zwischen den Haltestellen Niendorf Nord und Hagenbecks Tierpark nur alle 20 Minuten, teilte die Hamburger Hochbahn mit.

Der Grund für den abweichenden Fahrplan seien Bauarbeiten an Gleisen und Weichen, um so die Sicherheitsstandards zu erhalten und die Qualität der Infrastruktur zu verbessern.

An der U2-Haltestelle Hagenbecks Tierpark müssen Fahrgäste in beide Richtungen einmal umsteigen, um weiterzufahren.