U2 nur noch im 20-Minuten-Takt: Das ist der Grund
Hamburg - Mal wieder stockt es: Pendler müssen sich in Hamburg in der kommenden Woche auf Einschränkungen auf der U-Bahnlinie U2 einstellen.
Von Montag, 9. März, bis Donnerstag, 12. März, fährt die U2 zwischen den Haltestellen Niendorf Nord und Hagenbecks Tierpark nur alle 20 Minuten, teilte die Hamburger Hochbahn mit.
Der Grund für den abweichenden Fahrplan seien Bauarbeiten an Gleisen und Weichen, um so die Sicherheitsstandards zu erhalten und die Qualität der Infrastruktur zu verbessern.
An der U2-Haltestelle Hagenbecks Tierpark müssen Fahrgäste in beide Richtungen einmal umsteigen, um weiterzufahren.
Die Hamburger Hochbahn bittet darum, dass Fahrgäste vor Ort die Aushänge und Durchsagen beachten und sich vorab in der hvv-App oder auf ihrer Website informieren.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa