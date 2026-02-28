Streik im Hamburger Nahverkehr: So ist die Lage

Hamburg - Durch den Warnstreik bei der Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) ist der öffentliche Nahverkehr in Hamburg weiterhin stark eingeschränkt.

Im Hamburger Nahverkehr wird auch am Samstag gestreikt. Die U-Bahnen und viele Busse fahren nicht. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Verkehrsdienstleister mitteilten, fallen auch heute viele Fahrten aus. Der Warnstreik dauert voraussichtlich bis Sonntagmorgen um 3 Uhr. Fahrgäste sollten, wenn möglich, auf die S-Bahn umsteigen.

Wegen des Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi sei derzeit kein Betrieb der U-Bahn in Hamburg möglich, teilte die Hamburger Hochbahn AG am Morgen mit.

Auf den Buslinien 5, 7, 23, 24, 43 und 150 wird ein Notbetrieb angeboten. Zudem fahren die Linien 16 und 114 unregelmäßig. Die Busse auf den Linien 180, 161 und 561 können normal fahren. Auch nach Beendigung des Warnstreiks sei am Sonntag noch bis in die frühen Morgenstunden mit Verspätungen zu rechnen.