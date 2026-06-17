Mit Weihrauch, KI-Pop und Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies: Theater bringt das "Timmy"-Drama auf die Bühne

Hamburg - Das Drama um Buckelwal "Timmy" hat hohe Wellen geschlagen und landet rund zwei Monate nach dem Tod des Tieres auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters in Hamburg .

Buckelwal "Timmy" bewegte monatelang die Deutschen. © Philip Dulian/dpa

Eine imposante Rettungsaktion in Niendorf, Streit zwischen den Rettern, die erneute Strandung in der Bucht vor Wismar, der Transport in die Nordsee - was zwischen März und Mai an der deutschen Ostseeküste rund um den Wal geschah, kann man durchaus als filmreif bezeichnen.

Es fehlte wohl nur das Happy End. Nichtsdestotrotz schafft es der wahlweise als "Timmy" oder "Hope" bezeichnete Buckelwal am 11. Juli 2026 auf die Bühne. Oder treffender: alles, was drum herum entstanden ist.

"In 'Die Hope stirbt zuletzt' wird ein Ausnahmezustand zum Ausgangspunkt einer wilden Mischung aus Performance, Konzert, Messe und öffentlicher Selbstbefragung" heißt es auf der Website des Theaters.

Der erste Teil des Programms: Passion Timmy. "Zwischen Weihrauch, KI-Pop, dokumentarischen O-Tönen und religiösen Ritualen erzählt der Abend die Geschichte des Buckelwals Timmy als moderne Passionsgeschichte und hinterfragt dabei unsere Sehnsucht nach Bedeutung in einer überreizten Gegenwart", so die Beschreibung.

"Es ist schon ein künstlerischer Kommentar auf all das, was da abging", erklärt Theaterregisseur Alexander Klessinger im Gespräch mit TAG24.