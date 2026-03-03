Vier Obstbäume gefällt: Täter verschwinden spurlos
Alterstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) - Auf einer Streuobstwiese in Alterstedt hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Bäume gefällt.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 11 Uhr.
Der Unbekannte betrat die Wiese und sägte dort aus bislang nicht geklärter Ursache vier Apfelbäume ab. Anschließend ließ er die gefällten Bäume vor Ort zurück und entfernte sich unerkannt.
Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.
Titelfoto: 123rf/bondvit