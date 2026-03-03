Vier Obstbäume gefällt: Täter verschwinden spurlos

Alterstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) - Auf einer Streuobstwiese in Alterstedt hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Bäume gefällt.

Unbekannte fällten auf einer Streuobstwiese in Alterstedt vier Apfelbäume und ließen sie anschließend liegen. (Symbolfoto) © 123rf/bondvit

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 11 Uhr.

Der Unbekannte betrat die Wiese und sägte dort aus bislang nicht geklärter Ursache vier Apfelbäume ab. Anschließend ließ er die gefällten Bäume vor Ort zurück und entfernte sich unerkannt.

Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.