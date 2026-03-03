Randale an sächsischem Bahnhof
Mittelherwigsdorf - In der Nacht auf Dienstag haben Beamten der Bundespolizei einen ärgerlichen Fund an einem Bahnhof im Landkreis Görlitz machen müssen.
Gegen 2.30 Uhr stellten die Polizisten Beschädigungen am Bahnhof Mittelherwigsdorf fest.
Unbekannte hatten dort sowohl einen Elektroverteiler als auch ein Schalthaus mit schwarzer Farbe beschmiert und Schriftzüge hinterlassen.
Zudem brannten die oder der Täter in ein Plastikfenster des Wetterschutzunterstandes ein Loch.
Bislang wurde der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert.
Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung angefertigt.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Ebersbach