Randale an sächsischem Bahnhof

Am Bahnhof Mittelherwigsdorf hat die Bundespolizei Sachbeschädigung festgestellt.

Von Anne-Sophie Mielke

Mittelherwigsdorf - In der Nacht auf Dienstag haben Beamten der Bundespolizei einen ärgerlichen Fund an einem Bahnhof im Landkreis Görlitz machen müssen.

Neben Schmierereien wurde auch ein Plastikfenster beschädigt.  © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Gegen 2.30 Uhr stellten die Polizisten Beschädigungen am Bahnhof Mittelherwigsdorf fest.

Unbekannte hatten dort sowohl einen Elektroverteiler als auch ein Schalthaus mit schwarzer Farbe beschmiert und Schriftzüge hinterlassen.

Zudem brannten die oder der Täter in ein Plastikfenster des Wetterschutzunterstandes ein Loch.

Bislang wurde der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung angefertigt.

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Ebersbach

