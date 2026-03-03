Amokfahrt von Mannheim jährt sich: "Habe im Rückspiegel gesehen, die Leute schreien"

Mannheim - Am 3. März 2025 tötete ein damals 40-Jähriger bei einer Amokfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone mit seinem Auto zwei Menschen. Der Taxifahrer Muhammad A. stoppte den Täter und rettete Leben.

Am Tag der Amokfahrt stoppte Muhammad A. den Täter mit seinem Taxi. © Uwe Anspach/dpa

Muhammad A. sitzt am Rosenmontag 2025 in der Fußgängerzone am Taxistand in seinem Taxi und wartet auf Kunden. Plötzlich sieht er im Rückspiegel, wie ein Fahrer mit seinem Auto Menschen umfährt. "Ich habe im Rückspiegel gesehen, die Leute schreien, richtig schreien", erzählt der 47-Jährige am damaligen Tatort.

"Da habe ich gesagt: Nein, ich muss ihn stoppen." Er schert aus der Reihe wartender Taxis aus, hupt, warnt die Menschen vor dem Amokfahrer und fährt diesem hinterher.

In einer Sackgasse stoppt Muhammad A. sein Taxi hinter dem Auto des Amokfahrers und verhindert damit dessen Weiterfahrt.

Der Täter schießt laut Landgericht Mannheim mit einer Schreckschusswaffe gegen die beschädigte Windschutzscheibe, um A. einzuschüchtern, und flüchtet. Kurz darauf fasst die Polizei den Mann.

Bei der Amokfahrt werden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt.

Im Dezember wurde der Täter unter anderem wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Aufgrund einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung sah das Gericht eine verminderte Schuldfähigkeit an. Aktuell befindet er sich in einem psychiatrischen Krankenhaus.