Jetzt ist die Elbe dicht! Durchgängige Schifffahrt nicht mehr möglich

Geesthacht - Das winterliche Wetter wird für die Schifffahrt zum Problem. Die Elbschleuse bei Geesthacht musste gesperrt werden. Und das Eis könnte noch richtig gefährlich werden.

In Geesthacht haben sich Eisschollen zu Eisbergen aufgestapelt. © Bodo Marks/dpa

Schnee und Kälte bringen nicht nur Autofahrer und die Bahn zur Verzweiflung, auch die Schifffahrt kommt nun an Grenzen. Durch die Sperrung der Schleuse bei Geesthacht ist eine durchgängige Schifffahrt auf der Elbe Richtung Hamburg aktuell nicht möglich.

Die Sperrung gilt seit Montag und mindestens bis Donnerstag, 23 Uhr.

"Durch den Schifffahrtsbetrieb und auch die entsprechenden Strömungsverhältnisse sammelt sich natürlich sehr, sehr viel Eis in dem Schleusenkanal", erklärt Tilman Treber, Fachgebietsleiter Fachbereich Schifffahrt Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe, gegenüber TAG24.

Das verstopfe den Kanal und setze sich an den Toren der Schleuse fest. "Und irgendwann schaffen das die Antriebe nicht mehr", so Treber. Eine solche Menge an Eis habe er lange nicht erlebt. "In der Mächtigkeit, wie wir es jetzt haben, gab es das seit 2013 nicht mehr", so der Experte.

Die Schleuse würden jährlich durchschnittlich 10.000 Güterschiffe passieren. 2024 ging eine Ladungsmenge von 5,5 Millionen Tonnen durch den Schleusenkanal.

"Das ist eben die Hinterlandanbindung vom Hamburger Hafen. Also alles, was per Binnenschiff ins Binnenland geht, muss durch die Schleuse Geesthacht", so Treber.