50 Jahre Sesamstraße: So viel könnt ihr in der bunten Ausstellung in Hamburg entdecken

Hamburg – "Happy Birthday" Sesamstraße! Seit 7. Mai 2023 können die Originalpuppen der Kult-Kinderserie aus den 70ern und deren Geschichten im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe bestaunt werden. Aber: anfassen verboten! Das findet der ein oder andere Besucher natürlich ein bisschen schade, schließlich sehen die Figuren alle "so schön flauschig" aus. Ein Besuch der Ausstellung, die einen für einen Moment lang zurück in die Kindheit versetzt, lohnt sich dennoch.

Zur Feier des Jubiläums werden noch bis 7. Januar 2024 die Fernsehhelden vieler Vorschulkinder im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg am Steintorplatz in der Nähe des Hauptbahnhofs ausgestellt.

In einer Juke-Box können Gäste bedeutende Lieder der letzten 50 Jahre abspielen lassen. Unter anderem den legendären Jingle der Kindersendung: "Der, die, das". In der Originalfassung singt der Hamburger Kinderchor Vineta die Hymne. Seit Oktober 2012 ist die Stimme von Lena Meyer-Landrut (32) regelmäßig auf dem Kinderkanal zu hören.

Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem NDR entstanden ist, bietet über die Audio-Clips auch viele musikalische Highlights, die zum Tanzen und Singen anregen. Der Sender produziert die Kindersendung seit Folge 445 in den Hamburger Studios komplett selbst. Zuvor wurden die amerikanischen Episoden synchronisiert.

An dieser gelben Wand sammeln sich ganz viele bunte Bilder, die von Kindern und auch Erwachsenen gemalt wurden. In der Ausstellung gibt es einen Tisch mit Papier und Buntstiften an dem man sich kreativ entfalten darf. © Alice Nägle/TAG24

Nicht nur ein eigenes Muppet darf gestaltet werden – eine Malecke lässt weiteren Raum für die kreative Entfaltung. An der gelben Wand hängen viele Meisterwerke von bekannten Sesamstraßen-Gesichtern, aber auch Neukreationen. Ob diese Inspiration für neue Bewohner bieten? Zuletzt ist Elin (7) neu eingezogen. Auch TAG24 berichtete über das neue Mädchen im "Rolli".

Ebenso sitzt die kleine Besucherin Najat (9) mit ihrer Schwester am Tisch und malt. Auf Nachfrage von TAG24, was sie an der Ausstellung am besten findet, antwortet sie: "Die Figuren sehen so schön flauschig aus. Sieht alles so schön aus. So viele schöne Gemälde. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ich bin bereit noch viel mehr zu sehen!".

Doch nicht nur die Kinder sind von den Puppen und Co. begeistert. Christian ist mit seinem Kumpel hier und fand vor allem das am besten, was er von früher kennt: "Hauptsächlich 80er Jahre, die Sachen kenne ich. Mir hat die Ausstellung auf jeden Fall gefallen. Überall entdeckt man etwas. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Ich finde nur schade, dass man die Figuren nicht anfassen kann."