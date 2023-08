Afterwork mit Ausblick: "Durst Kiosk" serviert Pfälzer Weine "ohne Schischi"

Hamburg - Urbanes Stadtgeschehen trifft auf pfälzische Gaumenfreude: Im "Durst Kiosk" auf der Dachterrasse des ehemaligen Karstadt Sport in der Hamburger Innenstadt gibt es Pfälzer Wein mit 360-Grad-Aussicht und zum fairen Preis.

Diese Aussicht über die Hamburger Innenstadt und Außenalster kann bei einem Glas Pfälzer Wein im "Durst Kiosk" genossen werden. © Alice Nägle/TAG24

Timo Durst (33) ist nicht nur der Gründer des gleichnamigen "Durst Kiosks", sondern steht meist auch selbst hinter der Bar. Gerne berät der gebürtige Pfälzer Kunden bei der Weinauswahl.

"Ich mache das 'Durst Kiosk', um möglichst niedrigschwellig und unprätentiös richtig guten Pfälzer Wein an die Hamburger:innen zu bringen", so der 33-Jährige, der seit inzwischen 13 Jahren in der Hansestadt zu Hause ist, aber seine Heimatverbundenheit nie verloren hat.

"Bei jedem Termin gibt es etwa sechs bis acht wechselnde Weine, die alle von jungen Pfälzer Winzer:innen stammen", erklärte Durst gegenüber TAG24. Ganz im Sinne der Intention des Pfälzers sowie zum Charakter der urbanen Terrassenumgebung passend, ist es dem gebürtigen Landauer wichtig, dass Rosé und Weißwein ungezwungen in 0,2 Liter fassenden Wasser- oder lässigen Weingläsern serviert werden. Passend zur Afterwork-Stimmung sorgt ein DJ für entspannte musikalische Untermalung.

Der gelernte Grafikdesigner will damit eine Umgebung schaffen, die für alle ist: "Keine dekadenten Stielgläser, kein Schischi, dafür unbedingt mit Oliven." Egal welche Sorte, ein Glas Wein gibt es bereits ab vier Euro. Am Tag der Eröffnung wurde das "Durst Kiosk" bei perfektem Sommerwetter von jung bis alt so gut besucht, dass nach Feierabend keine einzige Flasche des Pfälzer Rebensafts übrig blieb. Selbst GZSZ-Star Charlotte Reschke (18) stattete der Weinterrasse einen Besuch ab.

Am kommenden Donnerstag geht die gemütliche Rooftop-Bar in die zweite Runde.